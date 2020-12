Vanda Milani recebe, em Brasília, o prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom

Num encontro marcado pela cordialidade e o alinhamento para futuras parcerias, a deputada Vanda Milani(Solidariedade) recebeu, esta tarde de quarta-feira,16,em seu gabinete na Câmara Federal, o prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Na ocasião, Bocalom apresentou à parlamentar um portfólio contendo projetos da futura administração da capital acreana. O documento expressa as prioridades da nova gestão do município de Rio Branco, contendo propostas que possam ser implementadas com recursos do Orçamento Geral da União(OGU 2021). “São projetos que visam a melhoria da qualidade de vida da comunidade rio- branquense ”, afirmou o prefeito eleito.

Ao todo são 27 projetos orçados num total de R$ 156,4 milhões envolvendo áreas como educação, saúde, meio ambiente, assistência social, produção agrícola e infraestrutura. Após uma leitura atenta ao documento, Vanda Milani reiterou a Bocalom seu apoio integral às novas iniciativas apresentadas . “Tenho certeza que a futura administração será marcada por uma gestão de excelência e que haverá de superar as expectativas e anseios da população de Rio Branco”

Disposição

A deputada reafirmou seu apoio e disposição de ajudar por todos os meios disponíveis junto aos órgãos federais para a concretização de um grande trabalho frente à Prefeitura da capital. “O prefeito eleito tem experiência administrativa e sempre se mostrou um homem de iniciativa e ação. E vai contar com todo meu esforço para que Rio Branco venha contar com os recursos e meios disponíveis para implementar uma administração que toda a população de Rio Branco espera e merece”, finalizou.

