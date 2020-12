William Bonner deixa oficialmente bancada do JN, se separa de esposa e Fátima é envolvida; diz sensitiva

A sensitiva também revelou que o casamento dele com a fisioterapeuta Natasha Dantas está a beira do fim

William Bonner passa por um momento desafiador em sua carreira e segundo uma previsão da sensitiva Lene, o jornalista terá um 2021 tão turbulento quanto o ano 2020.

William Bonner vive uma situação incerta dentro e fora da Globo. Isso porque o âncora do Jornal Nacional vem passando por dificuldades ao longo de 2020. Entre elas estão a cobertura diária da pandemia, a polarização politica que o impede de sair de casa e até de usar suas redes sociais, além da descoberta recente de um câncer em Fátima Bernardes, sua ex mulher e mãe de seus três filhos.

Vale lembrar que na última semana, Bonner, junto com Renata Vasconcellos, foi intimado pela polícia civil a prestar depoimento sob a acusação de exibir documentos sigilosos de uma investigação de um suposto esquema de corrupção envolvendo Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro.

Tais situações teriam levado o jornalista ao limite mental e em áudio exclusivo para o TV Foco, a sensitiva Lene previu que o ano de 2021 também será repleto de dificuldades para Bonner: “William Bonner vai deixar o Jornal Nacional sim, a saúde física dele tá boa mas a mental tá zero”, afirmou.

A sensitiva também revelou que o casamento dele com a fisioterapeuta Natasha Dantas está a beira do fim: “O casamento dele com a Natasha tá por um fio, ainda mais agora depois que a Fátima Bernardes ficou doente. Então haverá essa separação dele e o fim dele do Jornal Nacional está próximo. “, encerrou Lene.

CLAUSULA VAZADA E SUBSTITUTOS REVELADOS

Vale lembrar que em agosto desse ano, um informação vazada deu conta que William Bonner tem uma cláusula no contrato com a Globo, na qual precisa sinalizar com 18 meses de antecedencia seu desejo de se aposentar da bancada do Jornal Nacional.

Nomes como Evaristo Costa e Dony de Nuccio, foram especulados como sucessores de Bonner no JN, mas acabaram deixando a emissora. Depois foi a vez de Rodrigo Bocardi e César Tralli entrarem nos holofotes, no entanto a opção de alguém da GloboNews não está descartada.

Vale lembrar que André Trigueiro, âncora do canal a cabo da Globo assumiu a bancada do JN provisoriamente enquanto Bonner tira férias até o dia 28 de dezembro.

