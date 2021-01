A ‘semana de férias’ e o novo penteado do presidente Bolsonaro

Jair Bolsonaro tem nesta terça-feira, o quinto dia de 2021, o seu primeiro dia de trabalho após 17 dias de descanso, em viagens ao litoral de Santa Catarina e São Paulo. Desde 19 de dezembro, a agenda oficial do presidente não registrou nenhum compromisso oficial, a exceção de um breve encontro no Palácio da Alvorada com Luiz Fux, presidente do STF.

De volta a Brasília nesta segunda, Bolsonaro ouviu de um apoiador um comentário sobre sua pele queimada, e deu uma “pedalada” ao comentar a duração do seu recesso de fim de ano:

— Pescando muito aí… Uma semana de férias, tá bom demais aí…

Bolsonaro, aliás, voltou do descanso com um penteado novo.

