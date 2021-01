Atlético-GO vence o São Paulo; derrota complica situação de Fernando Diniz

Além de ter sido o autor do gol do Atlético-GO, o lateral Natanael foi a melhor alternativa de ataque para sua equipe

O São Paulo segue em queda livre no Campeonato Brasileiro. Hoje, o Atlético-GO venceu o time de Fernando Diniz por 2 a 1, com gols de Natanael e Vitor já no fim do confronto —o gol do São Paulo foi de Reinaldo. O triunfo do Dragão complica ainda mais a situação do treinador, que chega ao sétimo jogo seguido sem vitória na temporada e cada vez mais balança no cargo.

A vitória sela a manutenção do Atlético-GO na Série A do Brasileirão, agora com 45 pontos. De quebra, a equipe goiana se coloca como candidata por uma vaga na Copa Sul-Americana da próxima temporada. Já o São Paulo estaciona em 58 pontos e cai para a quarta colocação.

Natanael brilha pelo Dragão

Além de ter sido o autor do gol do Atlético-GO, o lateral Natanael foi a melhor alternativa de ataque para sua equipe durante toda a partida. Muitas vezes atuando quase como um ponta, o jogador chegou foi produtivo pela linha de fundo e, quando conseguiu finalizar, deu trabalho para Tiago Volpi.

Brenner em baixa frequência

Jogador mais decisivo do São Paulo na temporada, com participação direta em 26 gols do Tricolor, o atacante Brenner passou em branco e, de novo, teve uma atuação muito abaixo do esperado. É o sétimo jogo seguido que o garoto de 21 anos passa em branco — coincidentemente o mesmo jejum de vitórias da equipe do Morumbi.

Luvas de chuva

A chuva que caiu em Goiânia na tarde de hoje obrigou Tiago Volpi a trocar suas luvas logo no início da partida. Receoso de ser traído pela rapidez do campo, o goleiro são-paulino pediu para o preparador Marco Antônio Trocourt fazer a troca para evitar problemas de aderência com a bola molhada.

Chute cruzado e desvio de Arboleda

Com a partida amarrada no meio de campo e marcada por muito equilíbrio entre ambas as equipes, o Atlético encontrou na bola parada a oportunidade para abrir o placar. Janderson cobrou escanteio, a bola atravessou a área e encontrou Natanael livre de marcação. O lateral dominou, bateu cruzado e contou com o desvio em Arboleda para vencer Tiago Volpi e colocar o Dragão em vantagem.

Bomba do King e tudo igual em Goiânia

Líder em assistências (12) do São Paulo nesta temporada, o lateral Reinaldo deixou de lado o serviço de garçom para assumir o de artilheiro. O jogador recebeu passe de Igor Gomes no meio de campo, ajeitou para a perna esquerda e, de fora da área, acertou um chute com força e sem chances de defesa para o goleiro Jean. Foi o empate do Tricolor ainda na reta final do primeiro tempo.

Segundo tempo de chances desperdiçadas

Tanto Atlético-GO como São Paulo abusaram dos erros nas finalizações no segundo tempo. O time da casa foi mais produtivo na etapa final e criou boas chances com Janderson, Natanael, Chico e Wellington Rato, mas não conseguiu ser efetivo. O mesmo aconteceu com o Tricolor do Morumbi, que poderia ter saído de Goiânia com a vitória, mas desperdiçou oportunidades claras com Arboleda e Vitor Bueno.

Vitória nos acréscimos

O Atlético-GO pagou multa para ter o goleiro Jean em campo, foi superior durante quase todo o confronto, e conseguiu a vitória aos 42 minutos da etapa final. O atacante Janderson recebeu bola na esquerda, costurou a zaga do São Paulo, e passou para Chico. O meia simulou a finalização, mas passou para Vitor estufar a rede de Tiago Volpi e definir a partida em Goiânia.

Sequência

O São Paulo descansa nos próximos dias e volta a campo apenas no dia 10 de fevereiro (quarta-feira), para enfrentar o Ceará, no Morumbi, pela 35ª rodada do Brasileirão. O clássico com o Palmeiras, anteriormente agendado para o próximo fim de semana, foi adiado para o dia 19 devido à participação do Alviverde no Mundial de Clubes.

Já o Atlético-GO viaja ao interior do Estado de São Paulo para enfrentar o Red Bull Bragantino, na próxima quarta (3/2), pela sequência do Campeonato Brasileiro.

