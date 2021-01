Bolsonaro critica globais e Felipe Neto sobre aglomerações na pandemia

Felipe Neto posteriormente declarou ter errado ao participar do encontro em meio à pandemia do novo coronavírus e prometeu entrar em quarentena

Crítico ferrenho de Jair Bolsonaro (sem partido), Felipe Neto virou alvo de críticas do presidente da República. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, nesta quinta-feira (7), além de atacar William Bonner, o político alfinetou o youtuber e globais.

“A gente está vendo artistas globais correndo na praia, jogando futebol… O Filipe Neto né? Daí ele coloca no tuíte dele: ‘Quando eu saía do gol e ia para frente eu botava máscara’”, disparou o presidente.

A fala de Bolsonaro faz referência à polêmica que o influenciador entrou recentemente, quando foi flagrado jogando uma partida de futebol com amigos. Felipe Neto posteriormente declarou ter errado ao participar do encontro em meio à pandemia do novo coronavírus e prometeu entrar em quarentena.

Leia mais no TERRA, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários