Briga entre torcedores do Palmeiras e Corinthians deixa um morto e outro ferido a tiros em SP

Uma briga entre torcedores do Palmeiras e Corinthians deixou um corintiano morto e outro ferido a tiros na tarde deste sábado (30) na Zona Sul de São Paulo, segundo a Polícia Militar (PM). Vinte e um palmeirenses e um corintiano foram detidos pela corporação.

Também foram apreendidas 26 barras de ferro, 11 pedaços de madeira e três rojões.

De acordo com a corporação, os dois torcedores atingidos estavam em um grupo de corintianos que entrou em confronto com palmeirenses na Avenida Padre Arlindo Vieira, no Sacomã.

Ainda segundo a PM, os dois baleados chegaram a ser socorridos por integrantes da torcida do Corinthians. Eles foram levados para o Pronto Socorro do Sesi.

No final da tarde deste sábado, o Palmeiras enfrenta o Santos no Maracanã, no Rio de Janeiro, na final única da Taça Libertadores de América. Por causa da pandemia de coronavírus, o número de quem poderá assistir o jogo no estádio será limitado a 5 mil pessoas.

Mesmo assim, por conta do jogo no Rio, a PM reforçou a segurança em torno do estádio do Palmeiras, na Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista, onde palmeirenses se reúnem para assistir a partida pela TV. A mesma segurança está sendo feita perto do estádio do Santos, no litoral.

A PM deverá registrar a ocorrência no 26º Distrito Policial (DP), Sacomã, para onde os torcedores detidos estão sendo levados.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que o estado de saúde do homem ferido é grave.

“Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido. Informações preliminares apontam que os suspeitos usaram barras de ferro, pedaços de pau e arremesso de fogos de artifício nas agressões. No meio da confusão, indivíduos armados efetuaram disparos atingindo ao menos duas pessoas. A ocorrência será apresentada no 26° DP”, disse a pasta.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários