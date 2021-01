Cãozinho espera há mais de um mês por dono que morreu de covid-19

De acordo com o jornal Clarín, o animal, que foi apelidado de Covito, espera há mais de um mês no local por seu dono

Um cãozinho comoveu os funcionários do Hospital Geral Solidaridad de Nuevo Laredo, no estado de Tamaulipas, no México. De acordo com o jornal Clarín, o animal, que foi apelidado de Covito, espera há mais de um mês no local por seu dono, que morreu em decorrência da covid-19.

