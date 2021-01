Casal de empresários do Acre levarão 3 jogadores da Cidade do Povo a Brasília

O intuito do casal é descobrir novos talentos no futebol e revelá-los à Europa

A empresária e psicóloga Maria Damaira Aguiar, com o seu esposo, o ex-jogador Silva, foram convidados para fecharem mais uma parceria em Brasília para a empresa dos dois, a S.A Sport.

O casal comanda o time Andirá e, desta vez, eles levarão 3 garotos da Cidade do Povo, em Rio Branco, para a capital do Brasil.

O intuito do casal é descobrir novos talentos no futebol e revelá-los à Europa.

Em entrevista ao ContilNet, Damaira disse que os nomes ainda não podem ser revelados, mas que há um esforço grande para tornar os craques do acre conhecidos.

Damaira nasceu no seringal Belém, em Tarauacá, no interior o estado, e é neta do seringueiro Walter Aguiar. A psicóloga é referência no Acre ao desenvolver projetos sociais com crianças autistas. Ela também é agente TMS da Fifa.

