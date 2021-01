Clima entre Gladson e Bocalom é de ‘romance’ durante visita do governador à prefeitura

Marfisa Galvão e secretários de Bocalom participaram do encontro entre os dois gestores

O clima é de ‘romance’ entre o prefeito Tião Bocalom e o governador Orleir Cameli, que esteve no início da tarde desta segunda-feira (4) na prefeitura de Rio Branco para se colocar à disposição do novo gestor da capital.

Bocalom disse que desde o dia em que ganhou a eleição em Rio Branco que Gladson vem lhe cortejando.

“Ele se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. O caminho é trabalharmos em parceria para melhorar a vida do povo da nossa cidade. Não existe outro caminho”, disse o prefeito.

“Estou aqui para unir forças para melhorar a situação das pessoas que moram em Rio Branco. Quero ajudar no que for preciso”, disse o governador.

A vice-prefeita Marfisa Galvão e secretários de Bocalom participaram do encontro entre os dois gestores.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários