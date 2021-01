Corpo de Bombeiros prepara novos coordenadores da Defesa Civil para lidar com enchentes

Objetivo é capacitar gestores para lidar com possíveis enchentes dos rios na capital e interior

O Corpo de Bombeiros elabora ao longo dos próximos dias um calendário de capacitação para os novos coordenadores de Defesa Civil nomeados pelos prefeitos das cidades do Acre. O principal objetivo é prepará-los para lidar com possíveis enchentes dos rios na capital e no interior.

Atualmente, os mananciais que banham os municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá já estão em processo de inundação. Em Rio Branco, o Rio Acre também preocupa as autoridades e já foi pauta de reunião do prefeito eleito Tião Bocalom e equipe.

“Com os novos prefeitos eleitos, tivemos algumas mudanças nas gestões da Defesa Civil e cabe a nós capacitarmos esses novos agentes para darmos a melhor assistência possível à população, tendo como ocorrência principal as inundações”, disse o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e coordenador estadual da Defesa Civil, Carlos Batista da Costa.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), à qual os Bombeiros estão integrados, também atua em prol dos possíveis desabrigados pelas enchentes. O secretário Paulo Cézar dos Santos afirmou que os bairros atingidos pelas águas carecem de um policiamento diferenciado.

“A ação da segurança é para garantir o patrimônio das pessoas que tiveram de deixar suas casas por conta das enchentes até que elas retornem”.

O treinamento foi um pedido do governador Gladson Cameli (sem partido) e terá início já nos próximos dias.

