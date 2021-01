Cruzeiro do Sul teve mais da metade dos casos de dengue em 2020 no Acre

Quando o assunto é dengue, Cruzeiro do Sul dispara na frente como o município com mais casos em 2020. A segunda maior cidade do Acre concentra 50,08% do total de infectados no estado. Ao todo, foram 2.719 doentes ao longo do ano, um crescimento de 2,4% em relação a 2019.

Cruzeiro do Sul supera Rio Branco em 222,5% em casos da doenças neste ano. A capital registrou 843 contaminações pelo vírus da dengue, 68,7% a menos que no ano passado.

Em todo o Acre foram 5.429 infecções confirmadas. Em relação ao ano passado, a diminuição foi de 42,5%.

As isoladas por terra Jordão e Santa Rosa do Purus foram as únicas cidades sem registros. Capixaba teve apenas dois casos e Plácido de Castro, três. Bujari e Manoel Urbano confirmaram cinco.

