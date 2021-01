Duas cidades do interior do Acre não registraram casos de dengue em 2020

Os municípios de Jordão e Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, encerraram 2020 sem casos de dengue, informou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). A primeira sequer teve casos suspeitos da doença ao longo do ano que passou. Já a segunda teve apenas uma notificação, que foi descartada.

Ambas as cidades são isoladas por terra. O acesso só é possível pelos rios ou por aviões de pequeno porte.

Por outro lado, Cruzeiro do Sul e Rio Branco foram as “campeãs” em casos da doença, com 2.719 e 843 ocorrências, respectivamente. A segunda maior cidade do estado concentra, sozinha, mais de metade de todas as infecções em 2020.

As prefeituras das cidades mais atingidas, o que inclui também Tarauacá, com 559 casos, preparam planos de ação para conter o surto. A preocupação neste ano é anda maior em virtude da pandemia de covid-19, que pode ter sintomas semelhantes à dengue.

