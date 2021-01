Enem 2020: confira as orientações para o dia de aplicação das provas

Semana intensa para os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Em meio aos pedidos para adiamento do avaliação, principal modo de entrada para o ensino superior do país, em virtude da alta de casos de coronavírus, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) segue confirmando o cronograma das provas, marcadas para serem iniciadas no próximo domingo, 17.

Sendo assim, além da revisão dos conteúdos, os participantes também devem ficar atentos aos critérios de participação estabelecidos no edital do exame. Nesta edição, ainda tiveram alterações em decorrência da pandemia de Covid-19, como o uso obrigatório de máscaras durante todo período da prova.

A higienização das mãos com álcool em gel, próprio ou fornecido pelo Inep, antes da entrada em sala de provas e quando for necessário, e a ida ao banheiro que deve ser realizada respeitando o distanciamento social também estão entre as adaptações.

Confira, abaixo, outras orientações do Inep para o dia de aplicação do Enem:

Cartão de confirmação

Apesar de não ser obrigatório o Inep recomenda que o participante leve o Cartão de Confirmação de Inscrição nos dias de aplicação para facilitar a localização da sala e evitar possíveis transtornos. O documento está disponível na Página do Participante.

Horário de abertura dos portões

Como medida de segurança para evitar aglomeração, os portões dos locais de aplicação serão abertos mais cedo, às 11h30 (horário de Brasília). Assim, o participante terá até 1 hora e 30 minutos para acessar o local de prova.

Abertura dos portões: 11h30

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas 1º dia: 19h

Término das provas 2º dia: 18h30

Caneta deve ser de tinta preta

A única caneta aceita para preencher o cartão-resposta é a esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. Qualquer outro tipo de caneta, ou ainda lápis e lapiseira, deverá ser guardado dentro da embalagem porta-objetos fornecida pelo aplicador, devendo ser lacrada e guardada embaixo da cadeira.

Documento oficial deve ser apresentado

Será obrigatório apresentar via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Entre os documentos aceitos estão cédulas de identidade, passaporte e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de acordo com a Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, como também a Carteira de Trabalho e Previdência Social (impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997).

Aparelhos eletrônicos devem ser desligados

Aparelhos eletrônicos como celular, tablet, pulseiras e relógios inteligentes devem ter todos os aplicativos, funções e sistemas desativados e desligados, incluindo alarmes, no envelope porta-objetos lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.

Cronograma Enem 2020

Provas impressas: 17 e 24 de janeiro

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro

Reaplicação da prova: 23 e 24 de fevereiro

Resultados: a partir de 29 de março

