Famosos lamentam a morte de Genival Lacerda, vítima de covid

A morte do cantor Genival Lacerda, aos 89 anos, nesta quinta-feira (7), surpreendeu muitos famosos, que lamentaram nas redes sociais. O músico paraibano estava internado desde o dia 30 de novembro por complicações da covid-19.

Marcelo D2 lembrou de uma marca registrada do artista, com a mão na barriga: “Me faz lembrar a alegria do Brasil, me conecta muito com meus antepassados e me traz uma sensação boa de felicidade”.