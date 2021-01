Forte chuva na capital acreana faz nível do Rio Acre subir mais de 70 centímetros

O Rio Acre na capital começou a terça-feira (19) com 11,88 metros, 74 centímetro a mais em relação às últimas 24 horas. O motivo da subida foi a forte chuva que caiu em várias partes do Acre na segunda (18).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre 12h e 18h da segunda choveu 144 mm, metade do esperado para janeiro (288 mm). Do começo do mês até aqui, já foram 268 mm de chuva.

O manancial está a menos de dois metros da cota de alerta na capital, que é de 13,50 metros.

No interior, o nível também subiu em Assis Brasil (mais 83 centímetros). Por outro lado, caiu em Brasileia (menos 1,24 metros) e Xapuri (menos 2,37 metros).

Entre os principais afluentes do Rio Acre, todos registraram subida, com destaque para o Rio Xapuri (1,18 metros), Espalha (20 cm) e Riozinho do Rola (1,69 metros).

