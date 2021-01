Funcionário de lava-rápido destrói Ferrari 812 Superfast de R$ 1,9 milhão do goleiro do Genoa

e acordo com a Ferrari, são necessários apenas 2,9 segundos para chegar aos 100 km/h e a velocidade máxima atingida é de 340 km/h

O Genoa, um dos clubes mais tradicionais do futebol italiano, não anda bem das pernas no campeonato nacional. A equipe está apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. Mas nada que não possa piorar, pelo menos para o goleiro Federico Marchetti, que além de ver o time ter tomado 30 gols em 17 jogos, agora teve sua Ferrari 812 Superfast destruída.

Antes do treino, Marchetti deixou o superesportivo em um lava-rápido próximo ao centro de treinamento do clube. Após o ser lavado, um dos funcionários foi levar o carro de volta ao atleta.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o funcionário perdeu o controle da 812 Superfast no trajeto e bateu em outros cinco carros que estavam estacionados, parando apenas ao atingir um guard rail. Ninguém ficou ferido no acidente.

Provavelmente a dosagem do acelerador não foi muito bem controlada. O modelo é equipado com motor 6.5 V12 de 812 cv e 73,2 kgfm, além de câmbio automático de dupla embreagem com sete marchas.

De acordo com a Ferrari, são necessários apenas 2,9 segundos para chegar aos 100 km/h e a velocidade máxima atingida é de 340 km/h. O carro do jogador é avaliado em 300 mil euros – cerca de R$ 1,9 milhão.

Imagens e vídeos do local viralizaram rapidamente na internet, mostrando carros de bombeiros limpando as ruas cheias de óleo derramado.

“Lamento muito o que aconteceu. Graças a Deus ninguém se machucou e essa é a notícia mais importante. Eu li um monte de coisas ruins. Vamos deixar pra lá, espero não ter que ler mais ”, afirmou Marchetti em seu Instagram após o ocorrido.

Resta saber se o seguro de Marchetti vai cobrir o prejuízo, uma vez que o goleiro não estava ao volante. O nome da empresa ou do funcionário não foram revelados.

