Funcionário público que estava com garota de programa morre dentro de motel

O homem estava com uma garota de programa no quarto do motel quando teve um infarto

Um funcionário público identificado apenas como Lima, que presta serviço para uma secretaria do Governo do Acre, morreu na noite deste sábado (30) dentro de um motel na via Chico Mendes, no bairro Comara, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o homem estava com uma garota de programa no quarto do motel quando teve um infarto. A garota pediu ajuda aos atendentes do estabelecimento que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que o homem já estava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, pois uma mulher que supostamente seria a esposa do funcionário público foi ao quarto do motel e queria entrar no quarto. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Após o trabalho pericial, a família do homem registrou um boletim de ocorrência para a liberação do corpo para velório e sepultamento.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários