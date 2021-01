Homem de 38 anos está entre as vítimas da Covid-19 notificadas nas últimas 24h no AC

Ele era morador de Cruzeiro do Sul e faleceu na quarta-feira no Hospital Regional do Juruá

Mais dois óbitos por coronavírus foram notificados neste sábado (23), no Acre. Ambos são do sexo masculino. Com isso, o total oficial de mortes subiu para 848.

Os óbitos são:

Morador de Cruzeiro do Sul, D.S., de 38 anos, deu entrada no dia 14 de janeiro, no Hospital Regional do Juruá, e faleceu na quarta-feira, 20.

Morador de Rio Branco, M.J.S., de 51 anos, deu entrada no dia 5 de outubro de 2020, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu na quinta-feira, 21.

