Homem desaparece no Rio Acre ao mergulhar para limpar hélices de motor

Um homem conhecido por Raimundo Nonato Alves Pamplona, de 54 anos, desapareceu nas águas do Rio Branco na manhã desta segunda-feira (18) e até o momento não foi encontrado.

Segundo informações do site Amazônia Agora, ele mergulhou no rio para limpar as hélices de um batelão que estaria envolvias em folhas e não mais retornou. Cerca de 22 pessoas estariam no barco e teriam presenciado o incidente.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer as buscas, mas até o momento não teria atendido a ocorrência.

