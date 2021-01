Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta terça-feira

Confira a previsão do horóscopo Personare para seu signo hoje, terça-feira, 5 de janeiro (05/01). A casa da comunicação dos leoninos exige que pensem bem primeiro para depois falar o que sentem e pensam. A estabilidade interna dos librianos é colocada em xeque na intimidade com as pessoas.

Áries

Troque vivências com quem já tem mais experiência nos assuntos de seu interesse para aprimorar suas iniciativas, enquanto Lua, Júpiter e Saturno harmonizam. Mas durante a tensão da Lua minguante com Sol, você deve ser agente de conciliação nos relacionamentos com colegas de ofício.

Touro

Harmonizada com Júpiter e Saturno, a Lua aumenta sua dedicação no ofício e com as obrigações do dia a dia, aumentando o bem-estar na vivência do período. No entanto, por causa da tensão da Lua minguante com Sol, você precisa cuidar muito mais dos aspectos que envolvem sua saúde.

Gêmeos

Seu nível de seriedade aumenta porque você se dá conta da interferência dos problemas que envolvem mais gente. Os aspectos sociais são seu foco, durante a harmonia de Lua, Júpiter e Saturno, enquanto a Lua minguante tensiona com Sol, demandando a demarcação de limites, até mesmo com dinheiro.

Câncer

Na casa da intimidade, Lua, Júpiter e Saturno em harmonia convidam você a resguardar-se de corpo e mente para aumentar os cuidados com sua qualidade de vida e com o dia a dia. Os relacionamentos se encontram em um momento vulnerável, com Lua minguante tensionada com Sol. Concilie.

Leão

É preciso pensar bem primeiro para depois falar o que você sente e pensa, prezando por conversas de alto nível, mesmo que não possa ser tão espontâneo assim agora, que a casa da comunicação abriga a Lua minguante em aspectações diversas com Júpiter, Saturno e Sol.

Virgem

Entre as casas do dinheiro e da rotina, Lua, Júpiter e Saturno harmonizam, ao mesmo tempo que a Lua minguante tensiona com Sol no setor do prazer, exigindo que você esteja mais atento e controlado com as finanças. É preciso cuidar do cotidiano, do corpo e da mente.

Libra

Você fica mais desenvolto e conciliador nos relacionamentos, escolhendo com critério com quem interage, até mesmo pela internet. Mas sua estabilidade interna é colocada em xeque na intimidade com as pessoas, uma vez que Lua minguante está no seu signo aspectada com Júpiter, Saturno e Sol.

Escorpião

É importante que você se resguarde e volte sua mente para estruturar seus pensamentos e emoções, uma vez que Lua, Júpiter e Saturno harmonizam na casa da crise. Os relacionamentos sofrem com a tensão de Lua minguante com Sol. Preserve-se de qualquer tipo de exposição pública.

Sagitário

Fase que beneficia as conversas com quem tem experiência e tragam conselhos a respeito de aspectos importantes de sua existência, devido a harmonia de Lua, Júpiter e Saturno na casa dos amigos. Evite exageros, escolha com critério, durante a Lua minguante tensionada com Sol.

Capricórnio

Momento que você tem sucesso em suas aspirações no trabalho, ao mesmo tempo que aproveita com critério as chances disponíveis, pois Lua, Júpiter e Saturno harmonizam na casa profissional e seu signo. Mas a tensão de Lua minguante com Sol pede evitar sobrecarga de obrigações.

Aquário

Estude a partir da ampliação de sua consciência, procurando por atividades que levem a mudanças, durante a harmonia de Lua, Júpiter e Saturno na casa da espiritualidade. Já a Lua minguante em tensão com Sol mostra que você precisa conter suas preocupações com os problemas.

Peixes

Volte sua percepção aumentada para as possibilidades, junto com o discernimento para ultrapassar os obstáculos, que a harmonia de Lua, Júpiter e Saturno na casa da crise lhe traz. A tensão de Lua minguante com Sol demanda paciência no alcance de suas metas. Contenha-se da vida social.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários