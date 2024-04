Personal ensina como “treinar casadas” após caso de Belo e Gracyanne

O suposto caso de traição com um personal que resultou na separação do casal Belo e Gracyanne Barbosa, segue dando o que falar nas redes sociais. Isso porque maridos enciumados, como Wesley Safadão, estão dizendo que vão proibir as esposas de treinar com o auxílio de profissionais. Tudo claro, não passa de brincadeira com a situação. E, para entrar na onda de memes, um profissional da área criou uma nova tática de treino para lidar com mulheres casadas, e viralizou.

“Não está fácil a vida do personal”, diz o treinador na legenda do vídeo, onde aparece com utilizando dois varões de madeira para corrigir a postura da aluna durante os exercícios. Tudo isso, sob a observação cautelosa do marido da mulher. A brincadeira publicada por João Vitor, com trilha sonora da música Reinventar, de Belo, já ultrapassou a marca de 300 mil curtidas e teve mais de 11 milhões de visualizações.

“Vai atender passando o pau na aluna? aí complica”, zombou um internauta. “Mulher ensina mulher, homem ensina homem”, acredita um seguidor do personal. Teve quem viu oportunidade em toda a situação. “Chegou a hora das mulheres dominarem esse mercado”, completou outra.

Veja o vídeo:

Saiba quem é Gilson, pivô da separação de Gracyanne e Belo

A notícia de que Belo e Gracyanne Barbosa estão separados pegou os fãs de surpresa na tarde desta quinta-feira (18/4). O motivo do término da união de 16 anos foi revelado pela própria influencer fitness, que confessou ter tido um caso com o seu personal trainer durante uma crise no casamento com o pagodeiro.

Gilson de Oliveira tem quase 3 mil seguidores no Instagram, onde posta seus treinos e rotina de exercícios diários. Ele ainda publica fotos com a família e em várias praias do Rio de Janeiro. Entre as publicações de Gilson, chama a atenção uma foto com Gracy. “Treinão de ombro com a melhor, Gracyanne Barbosa! Só ela não faz cara de desespero”, escreveu o rapaz na legenda.

Ao Leo Dias, Gracyanne contou como se deu o início da relação com o personal. “Eu conversei com a Gracyanne e ela me confirmou que teve um caso extraconjugal. Eu perguntei quem era e ela falou que é uma pessoa que frequentava a mesma academia que ela”, disse o colunista.

“Ela admite que errou com o Belo. Ela não tinha momentos a sós com ele, nem para resolver a crise no casamento deles. Mora muita gente lá”, continuou.

De acordo com Leo Dias, Gracyanne conheceu um personal trainer, chamado Gilson, e teve um caso com ele. Belo, então, teria descoberto o caso e, há oito meses, deu-se início a crise no casamento. “Ela me falou que não está mais com o personal nem com Belo”, finalizou o jornalista.

Caso passageiro

Gracyanne Barbosa também afirmou que o relacionamento com o personal foi passageiro. “Não estou mais, já estive, mas não estou mais. Estávamos muito mal, meu casamento estava muito mal. Não foi falta de amor”, considerou.

“Eu brigava com meu marido e o empresário é quem me ligava. Hoje estou sozinha. Uma separação é muito fácil. É muito conturbado financeiramente, a gente nunca conseguiu se organizar. Eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida. Mas hoje não sei se a gente tem futuro. Eu sei que eu o magooei demais e hoje eu me arrependo disso”, concluiu a influenciadora.