Impedidos de fazer Enem 2020 devem ir ao exame no próximo domingo, 24, diz Inep

Candidatos que foram barrados no primeiro dia de Enem 2020 devem comparecer ao local de prova no segundo dia de aplicação, previsto para ocorrer no próximo domingo (24).

A partir de segunda-feira (25), eles devem pedir a reaplicação da prova que perderam (leia mais abaixo).

A regra é diferente para quem faltou à prova. O candidato que não comparece ao exame é eliminado. No primeiro dia de aplicação do Enem 2020, no domingo (17), 51,5% dos candidatos faltaram.

“Nesses casos, o inscrito deverá solicitar apenas a reaplicação das provas que ocorreram no dia em que se sentiu prejudicado. Portanto, cabe ressaltar que o participante poderá realizar, normalmente, as provas do próximo domingo, 24 de janeiro, caso tenha sofrido com questões logísticas no primeiro dia de aplicação”, diz o comunicado do organizador da prova.

Apesar da ausência de mais da metade dos inscritos em todo o Brasil, o Enem 2020 teve salas lotadas e candidatos impedidos de fazerem as provas.

O Inep informou que 11 locais de prova tiveram registros de salas com mais de 50% de candidatos. Houve filas.

Quando a quantidade segura de pessoas na sala atingiu o limite, a entrada foi bloqueada. Quem ainda estava na fila ficou do lado de fora das salas nas quais estavam inscritos.

O instituto não informou o número de estudantes prejudicados, mas divulgou que os casos ocorreram em seis cidades (Curitiba, Londrina, Florianópolis, Caxias do Sul, Canoas e Pelotas).

No entanto, há registro de casos em mais cidades do país, como Mogi das Cruzes, Porto Alegre e Santa Cruz do Sul.

G1 perguntou ao Inep qual a estratégia para evitar novas aglomerações, já que há chances de que candidatos que fizeram a prova no 1º dia e os impedidos se encontrem na mesma sala no 2º dia e não havia recebido resposta até as 16h40 desta terça (19).

Reaplicação

O caso dos barrados no Enem se enquadra nos candidatos que tiveram problemas logísticos na prova, segundo o Inep. A reaplicação é prevista em edital para estes casos.

Como fazer o pedido de reaplicação?

É preciso entrar na Página do Participante e fazer a solicitação. O endereço é https://enem.inep.gov.br/participante/

Já posso fazer o pedido?

O prazo para pedir reaplicação abre na segunda-feira (25) e se encerra na sexta (29).

O pedido já garante a reaplicação?

Não. O Inep vai analisar caso a caso.

Como saber se meu pedido foi aceito?

O resultado da análise será informado ao candidato na Página do Participante.

Quando será a reaplicação?

O Enem 2020 será reaplicado pelo Inep em 23 e 24 de fevereiro.

Há outros problemas logísticos que se encaixam no critério para pedir reaplicação?

Sim. O edital do Enem 2020 prevê como problemas logísticos: desastres naturais (que comprometam a infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova), falha no leitor de tela para quem pediu este recurso ou erro de execução de procedimento de aplicação pelo aplicador, que tenha, comprovadamente, causado prejuízo ao participante.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários