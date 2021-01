Indígena mata pai a facadas e irmão de 12 anos enforcado em aldeia no Acre

O indígena da etnia Kulina, identificado como Joaquim, de 20 anos, foi preso em flagrante após ter matado o próprio pai e o irmão, na tarde de quinta-feira (7), na Aldeia Brasília, nas margens do Rio Envira, zona rural de Feijó.

Segundo informações de populares, Joaquim chegou em casa alcoolizado e visivelmente alterado, quando começou a discutir com o pai dele, identificado como Levi Kulina, de 42 anos, alegando que o pai não ajudava em nada só ficava bebendo álcool. Com os ânimos mais alterados, Joaquim pegou uma faca e deu um golpe no pescoço da vítima, que morreu no local.

O irmão, identificado como Dido Kulina, de apenas 12 anos, tentou intervir, mas ao se aproximar chorando e tentar ajudar o pai, também acabou recebendo um golpe de faca no pescoço e ainda conseguiu correr, mas foi alcançado pelo irmão e terminou de ser morto enforcado com uma corda. Após a ação, Joaquim fugiu para uma área de mata.

Indígenas que passavam pelo local acharam os dois corpos e conseguiram segurar o acusado, que após assumir autoria do crime foi amarrado enquanto a polícia foi avisada dos fatos.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local, onde realizaram a perícia e levaram os corpos para o Hospital de Feijó, que depois foram encaminhados para a sede do Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul.

Joaquim foi preso e está a disposição da justiça na Delegacia de Feijó. O inquérito será entregue para a justiça nós próximos dias.

