Kelly Kley traz posse de Mazinho Serafim, cliques de Réveillon, aniversariantes e mais

Hello my friends! Nessa primeira coluna do ano quero começar desejando toda energia positiva aos meus leitores. Que tudo volte logo ao normal para estarmos próximo de quem nós amamos.

CIDADE MARAVILHOSA

Quem está aproveitando as belas praias do Rio de Janeiro é a administradora Mirla Sales e o médico, Altair Oliveira. O casal levam amor por onde passa!

RÉVEILLON

Quem aproveitou a entrada de 2021 na Praia do Iluminado, no Amazonas, foi a nutricionista Cristina Martins.

FÉRIAS

A bela modelo acreana , Danielle Knidel está aproveitando férias no Brasil, nas belas praias do nordeste. A modelo mora atualmente na Alemanha.



NÍVER

Quem trocou de idade no dia 29 de dezembro foi a psicóloga Neydeanne Martins Moura, ganhado todo o carinho dos familiares, comemorando a data em uma festa intimista como o momento exige.

GRAMADO

A jornalista Nara Karoline está comemorando hoje seu aniversário na linda Gramado (RS) com as filhas Sófia e Cecilia. Coluna registra e parabeniza essa amiga querida!

POSSE

A coluna registra a posse do prefeito Mazinho Serafim, reeleito em Sena Madureira para o quadriênio 2021 – 2024. Na foto, o prefeito recebendo o carinho de sua esposa, a deputada estadual Meire Serafim.

CASAMENTO

O casal Rochelle Oliveira Lima e Altevir Pessoa da Silva casaram no dia 18 de dezembro 2020, selando o amor de 15 anos.

GLAMOUR

No glamour desta semana. a blogueira Clara Campelo nessa linda paisagem coberta por neve em San Bernardino, Switzerland.

RENATA JÓIAS

CACOAL SELVA PARK

O casal Mircleia e Erson aproveitando o lindo Park Cacoal Selva na cidade de Cacoal, em Rondônia.

