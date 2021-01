Luxemburgo diz que aceitou proposta do Vasco por não ser “covarde”

Luxemburgo já havia definido o acerto com o Vasco como uma “convocação”. Ele vai dirigir o time nas 12 rodadas finais do Brasileirão, sendo que a equipe está na zona de rebaixamento. A diretoria demitiu o português Ricardo Sá Pinto e recebeu a recusa de Zé Ricardo, antes de fechar com Luxemburgo.

“Nesse momento muito difícil, as pessoas podem não querer aceitar, com medo de manchar a carreira, mas não sou covarde. Não foi um convite, foi uma convocação. É uma experiência nova de dirigir 12 jogos, mas estou me colocando à disposição do Vasco. O pensamento é a manutenção do Vasco na primeira divisão”, afirmou.

A estreia de Luxemburgo será nesta quinta-feira, quando o time vai visitar o Atlético Goianiense. E ele destacou que o seu primeiro objetivo é melhorar o desempenho do sistema defensivo, que sofreu 39 gols em 26 jogos. Na frente, seguirá a aposta no faro de Germán Cano.