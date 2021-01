Mais de 5 mil doses da vacina de Oxford já estão no AC para imunizar profissionais de saúde

Desembarcou ao meio-dia deste domingo (24), no Acre, o primeiro lote de vacinas contra Covid-19 da Índia, fornecida pela indústria Astrazeneca para imunização dos profissionais de saúde.

Segundo informações do governo, o Estado do Acre será contemplado com 5.080 doses, que serão distribuídas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O quantitativo representa mais de 27% do público-alvo.

O secretário de saúde, Alysson Bestene, destacou que os servidores serão vacinados em duas doses, ou seja, ao todo mais de 2,5 mil servidores receberão o imunizante.

