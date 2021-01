Manifestantes pedem “fora, Bolsonaro” em frente ao Palácio Rio Branco

Carreata terminou no Centro de Rio Branco, em frente ao Palácio

Aos gritos de “fora, genocida”, manifestantes foram às ruas neste sábado, em Rio Branco, pedir o impeachment do presidente da República. O ato começou com uma carreata nas proximidades da Uninorte. Mais de cem veículos participaram da manifestação.

A carreata terminou no Centro de Rio Branco, em frente ao Palácio, onde os participantes continuaram a cobrar do Congresso Nacional que instaure o processo de impedimento de Bolsonaro, que vem tendo contestada sua gestão à frente da maior crise sanitária do século.

Mais de 215 mil brasileiros morreram de Covid-19. Segundo analistas nacionais e internacionais, o governo federal tem parte na culpa por esses óbitos devido a uma suposta ingerência na crise.

