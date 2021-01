Marca acreana tira do ar comercial com jogador e modelo acusado de estupro

A Bebidas Quinari, empresa local que comercializa refrigerantes e energéticos, anunciou que retirou do ar um comercial em que aparecia o jogador de futebol e modelo acreano Rafael Berlim, de 20 anos. Ele é acusado de ter estuprado uma jovem enquanto ela dormia após reunião de amigos em residência.

“O comercial que estava sendo vinculado na TV foi gravado em dezembro, muito antes do caso. As Bebidas Quinarí não compactua com quaisquer prática de violência contra a mulher. Externamos o nosso repúdio a este caso, e exigimos que a Justiça seja feita em toda a sua plenitude, com a punição nos rigores da Lei”, informou o empreendimento, em suas redes sociais.

O caso foi exposto nesta segunda-feira (5) no Twitter por um conhecido da suposta vítima. Ele apresentou áudios em que a jovem conta detalhes do caso.

Sem ter a identidade revelada, ela conta que acordou sentindo dores e se deparou com o modelo tentando penetrá-la. “Ele conseguiu penetrar e estava doendo muito”, afirmou suposta a vítima.

