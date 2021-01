Mazinho: “Alan Rick não faz mais que sua obrigação em destinar emendas para Sena”

Em menos de um mês, Serafim se indispôs com o governador e com o deputado Alan Rick

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) disse em entrevista ao site ACPurus que seu partido nunca teve compromisso com o Democratas, do deputado Alan Rick. Para Serafim, liberar emendas para a prefeitura de Sena Madureira “é uma obrigação do parlamentar”.

“O Deputado Alan Rick teve mais de 1.800 votos em Sena Madureira. Portanto, não é mais que obrigação dele destinar recursos federais para a execução de Obras aqui na cidade, pois o compromisso dele não é comigo, ou com o MDB, mas com aqueles que votaram em sua pessoa”, disse Serafim.

O prefeito garante que não fez nenhum compromisso com o Democratas, e que por isso não tem obrigação de nomear ninguém desse partido para assumir cargos em sua gestão.

“O Jairo (presidente do Democratas) me procurou, pouco antes da eleição, e solicitou que eu formasse uma chapa para o DEM, e assim eu fiz, cedendo uns candidatos que faziam parte do meu partido MDB, para concorrer à eleição pelo partido dele. Vale ressaltar, que o DEM colocou apenas uma pessoa na disputa, que foi o vereador Elvis Dany, que usou o palanque do MDB para se eleger, e após conseguir o objetivo, se tornou oposição” declarou Mazinho.

O prefeito não lembrou que o vereador Elvis Dany (Democratas) foi o mais votado de sua chapa, obtendo mais de mil votos, ficando, portanto, na frente de candidatos que tiveram apoio incondicional de todo seu secretariado e de outras lideranças ligadas à prefeitura de Sena Madureira.

“O Mazinho está sendo ingrato com o Democratas e com o vereador Elvis Dany. O Elvis foi perseguido pelo prefeito antes, durante e depois da campanha. Os votos que ele (Elvis) teve foram conseguidos através de suas propostas, da ajuda de amigos e de seu pai Jota Alves, que foi o grande incentivador de sua campanha”, diz um assessor de Serafim.

Em menos de um mês em que assumiu o segundo mandato, Mazinho Serafim se indispôs com o governador Gladson Cameli e agora com o deputado Alan Rick, com vereador Elvis Dany, com o qual a relação já não era boa, e com um dos grandes articuladores de sua campanha, o ex-prefeito Jairo Cassiano.

