Mulher fica presa às ferragens ao ser atingida por carro em alta velocidade na Ceará

A jovem Naiane de Menezes Diniz, de 23 anos, sofreu um grave acidente e ficou presa às ferragens do próprio carro na madrugada deste domingo (17). O fato aconteceu na Avenida Ceará, no bairro Abrahão Alab, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a condutora saia do trabalho e trafegava em um carro modelo Classic pela rua Coelho, quando ao entrar na Avenida Ceará, um veículo de modelo Corsa invadiu o sinal vermelho e atingiu a lateral do carro de Naiane.

Ainda segundo a polícia, no Corsa estavam o motorista e outras quatro pessoas que, supostamente, estariam sob efeito de álcool. Com a força do impacto, o veículo de Naiara acabou rodando na pista e parou do outro lado da rua.

A mulher ficou presa às ferragens, sendo necessário o apoio do Corpo de Bombeiros do 1° Batalhão, que cortaram soltaram a vítima para ser levado ao pronto-socorro de Rio Branco, O estado de saúde dela é estável.

Após a colisão, o motorista que causou o acidente fugiu do local. As quatro pessoas que estava com ele ficaram feridas, tendo cortes na cabeça e dores no peito e nas costas. Todos foram levados para a UPA da Baixada.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. Os veículos foram removidos por um guincho para o pátio do Detran.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários