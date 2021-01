Níveis dos rios Juruá e Tarauacá diminuem nesta quarta-feira, mas ainda preocupam

Manancial que banha a cidade de Cruzeiro do Sul segue acima da cota de transbordamento

O nível do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul apresentou nesta quarta-feira (6) sinal de diminuição. Em medição realizada às 6h, o manancial estava com 13,13 metros de profundidade, 15 centímetros a menos que o registrado às 9h de terça (5).

No entanto, as águas permanecem acima da cota de transbordamento (13 metros) e já afetaram nos últimos dias cerca de 5 mil pessoas na segunda maior cidade do estado.

As informações foram repassadas pelo Corpo de Bombeiros.

Em Tarauacá, o rio que dá nome à cidade diminuiu seu nível em apenas 10 centímetros, marcando 6,80 metros nesta quarta (6). A cota de alerta é de 8,50 metros e a de transbordamento, 9,50 metros.

