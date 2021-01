No Acre, sobe para 200 o número de mortos pela Covid-19 com 80 anos ou mais

No Acre, o número de mortos pela Covid-19 com 80 anos ou mais chegou, nesta sexta-feira (29), a 200, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). A 200ª vítima foi uma moradora de Rio Branco com 95 anos. Ela deu entrada no Instituo de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) no dia 21 de janeiro, falecendo na última quarta-feira (27).

Embora seja o grupo de maior risco para óbito pelo coronavírus, essa faixa etária é a segunda no ranque com mais mortes, perdendo para a de 70 a 79 anos, que acumula 216 vítimas. Isso acontece porque a população de idosos com 70 anos é maior que a de 80 ou mais.

A cada dez mortos no estado, sete são idosos com mais de 60 anos, com 606 casos ao todo. O total de óbitos entre todas faixas etárias já passa dos 860. O grupo com menos mortes é o de 1 a 9 anos, com apenas duas notificações.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários