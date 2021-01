“Notícia maravilhosa”, diz ex-prefeita Socorro Neri sobre a chegada das vacinas

Ela parabenizou o governador Gladson "pelo comprometimento com a saúde do nosso povo"

A ex-prefeita de Rio Branco Socorro Neri chamou a aquisição das vacinas pelo governo do estado de “notícia maravilhosa” nesta segunda-feira (18), em publicação no Twitter.

Ela parabenizou o governador Gladson Cameli (sem partido) pelos esforços para a obtenção da vacina, embora todos os estados tenham recebido os lotes ao mesmo tempo, pelo Ministério da Saúde (MS).

Ao final da postagem, ela usou o bordão “Mim dê que eu tomo”, popularizado nas redes sociais após fala do governador em entrevista à imprensa no final do ano passado.

Começamos a semana com essa notícia maravilhosa: as primeiras doses de vacina estão vindo para o Acre! Parabéns, governador @GladsonCameli, pelo comprometimento com a saúde do nosso povo. #VemVacina #MimDêQueEuTomo pic.twitter.com/ayYQIENRX0 — Socorro Neri (@SocorroNeriRB) January 18, 2021

Acompanhado pelo secretário de Saúde Alysson Bestene, Cameli foi até São Paulo para buscar a vacina e se encontra a caminho de Rio Branco. O governo federal informou que o Acre ficará com 13 mil doses. Já o governo do estado fala em 41 mil unidades.

