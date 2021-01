Pandemia: todas as três regionais do Acre permanecem na bandeira amarela

Todas as três regionais de saúde do Acre permanecerão na bandeira amarela (Atenção) pelas próximas duas semanas, anunciou, na tarde desta sexta-feira (8), o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

O período analisado foi de 20 de dezembro a 2 de janeiro. Esta foi a 15ª divulgação da classificação do nível de risco. Uma nova avaliação acontecerá no dia 22 de janeiro para saber se as regionais continuam, retrocedem ou avançam de faixa.

O Alto Acre foi o única regional que teve desempenho melhor em relação à última análise, mas não o suficiente para avançar para a bandeira verde. Desta vez, as quatro cidades que fazem parte da região pontuaram 9 contra 12 na anterior.

A regional do Baixo Acre e Purus, onde está a capital Rio Branco, permaneceu com nota 12. Já a do Juruá e Tarauacá/Envira, que pontuou 11 na última coletiva, subiu para 12 no anúncio mais recente.

Quanto maior a pontuação, pior o quadro da pandemia. Regridem à bandeira laranja (Alerta) as regionais que pontuarem 13 e 14. A partir de 15, o nível de classificação é vermelho (Emergência)

