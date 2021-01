Pará decreta lockdown após casos da variante do coronavírus do Amazonas

O governador do Pará , Helder Barbalho (MDB), decretou lockdown em duas regiões do estado, a do Baixo Amazonas e de Calha Norte, por causa da identificação de dois casos da nova cepa da Covid-19 em Santarém (PA).

A decreto entra em vigor às 0h da segunda-feira (1). Segundo o governo, a medida é necessário porque a região faz divisa com o Amazonas, que viveu o colapso da saúde pública recentemente. “Pessoal, estamos mudando o bandeiramento da região do Baixo Amazonas e Calha Norte para preto, o que significa lockdown para apenas essa região”, escreveu Helder no Twitter.

“Foi identificada a presença da nova cepa do coronavírus nesta região, além disto o aumento da procura por leitos clínicos e de UTI para pacientes de covid nos trazem severas preocupações da capacidade do sistema de atender a todos. Por essa razão, estaremos mudando o bandeiramento para preto, lockdown. Isso é necessário para salvar a vida da nossa população e evitar a proliferação do vírus e consequentemente que o problema se agrave, o que pode levar a óbito vários paraenses”, afirmou.

