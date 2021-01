Passageiro é picado por escorpião durante voo da Gol para Fortaleza

Um passageiro de um voo entre Campinas (SP) e Fortaleza (CE) foi picado por um escorpião dentro do avião. O caso aconteceu ontem à noite no voo G3 9185. Em nota ao UOL, a GOL confirmou o caso e disse que a companhia aérea prestou atendimento com equipe médica após o pouso no aeroporto da capital do Ceará…. – Veja mais em

A empresa ainda aponta que realizou um “reforço da dedetização da aeronave e que conta com procedimentos rígidos de limpeza e higienização de seus aviões”. Por fim, a GOL disse que está em contato com o passageiro, que não apresentou sintomas e foi liberado, para o suporte necessário.

Leia abaixo a nota da GOL:

A GOL informa que, durante o voo G3 9185 (Campinas – Fortaleza), realizado ontem (8), um passageiro relatou ter sido picado por um escorpião encontrado a bordo. A Companhia, prontamente, ofereceu assistência médica ao Cliente, que não apresentou sintomas e foi liberado do posto médico. A empresa ressalta ainda que já realizou um reforço da dedetização da aeronave e que conta com procedimentos rígidos de limpeza e higienização de seus aviões. A GOL lamenta o ocorrido e informa que está em contato com o Cliente para oferecer todo o suporte necessário.”

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários