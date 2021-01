Pimenta traz os bastidores da política no Acre e a tesoura afiada de Gladson Cameli

A Casa Civil

Especulações agora em torno de quem ocupará o cargo de Secretário da Casa Civil. A exoneração oficial de Ribamar Trindade fecha um ciclo do chamado Núcleo Duro dentro da gestão Cameli. Trindade é homem de extrema confiança da família do governador e sempre foi um cuidador do CPF do governador.

Ele cuidou bem

Nesses dois anos em que Ribamar comandou a Casa Civil, não se ouviu falar em corrupção no governo. A gestão de Cameli fechou os dois anos sem nenhuma denúncia grave. As poucas que ocorreram foram devidamente apurada e os respnosáveis punidos.

Dilema

Os partidos viverão um dilema nesse início de ano. Se fortalecerem sem a definição do que será a reforma política para 2022. O dever de casa, porém, é a formação de chapas no modelo vigente. O maior desafio é a montagem de quadros com condições de competição, principalmente na esfera federal onde o coeficiente é amargo.

Nilsão

O ex-prefeito Nilson Areal enfrenta dois dramas. Ele foi acometido pela Covid-19, e agora pede orações pela vida de sua mãe, a ex-vereadora Nacy Areal.

Cabeluda

O pessoal do Interacre precisa ficar de olhos arregalados para algumas denúncias que vem surgindo contra o órgão. Se é verdade, só os advogados do acusador e a justiça irão dizer. Trata-se de invasão de terras, que estaria sendo ‘abafada’ e até ‘regularizada’ pela instituição. Acredito que a direção do órgão não deva estar sabendo disso.

Até quando

Vereadores da oposição ao prefeito Mazinho ganharam a mesa diretora. Estão com a ‘bola’ toda na Câmara. Vamos saber quem é que vai aguentar os ‘afagos’ daquelas mãos carinhosas de Serafim. Dizem que onde ele tem mão de Midas, onde toca vira ouro. Além disso tem os cargos comissionados que estão só escutando a conversa.

Ingratidão?

O deputado Ghelen Diniz e os vereadores da oposição de Sena Madureira deveriam tratar melhor o radialistas e jornalista Sorriso Show, que botou a cara a tapa na campanha passada para ajudá-los. Só tapinha nas costas não enche barriga.

Dor de barriga

Quando essa turma da oposição pega as lapadas do prefeito Mazinho correm chorando para os sites de oposição. Na hora de oferecer um serviço, ajudam outras pessoas que muitas vezes nem botaram a cara no Sol. Mas dor de barriga não dá só uma vez.

Sonhando alto

Prefeito Mazinho Serafim está de olho em uma vaga na Câmara Federal, se o seu amigo Flaviano não for candidato. Mas já disse que não tem medo de enfrentar uma batalha para o senado. Ele é atrevido!Os adversários não se cuidem, pra ver!

Bem avaliado

Quem vem dando show de administração é o prefeito Tanízio Sá, do MDB. Quando assumiu a prefeitura a cidade parecia ter sofrido um bombardeio. Vão lá agora pra ver a mudança. Quando o gestor quer fazer e tem inteligência, faz!

Cada uma

E aquele prefeito, que mal assumiu a prefeitura e já está andando de braços dados com uma novinha nos restaurantes da Capital. Bom seria se o alcaide tomasse cuidado porque já existe fotos rolando por ai.

Vacina contra Covid-19

Segundo o governador Gladson Cameli, o Acre pode sair na frente com a vacinação contra a Covid-19. Trabalho nesse sentido, tem sido feito de forma incansável pela equipe de governo. O secretário Alysson Bestene passa por outra prova que pode ser um divisor de águas em sua vida de gestor público.

Competente

Alysson Bestene têm sido um gigante em todo esse processo. Essa é uma análise que não precisa ser feita apenas por especialistas, é olhar o quintal do nosso vizinho Amazonas e entender que todas as decisões políticas e sanitárias tomadas muitas vezes de encontro à vontade popular, serviram para o clima de estabilidade atual.

Oportunidade

Educação profissional voltada a comunidades rurais. Com essa proposta, o governo do Estado, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr) reuniu-se com representantes do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (PDSA), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (PDSA II/BID), para discutir ações e medidas que serão implementadas em 2021.

Vagas

Nesse sentido, a intenção é que, em média, 450 vagas sejam ofertadas e destinadas pelo PDSA a comunidades rurais em todo o estado. Os cargos são de formador/mediador em cursos da educação profissional.

Dengue

A prefeitura de Rio Branco ainda não tocou no assunto Dengue, parece até que o índice de infestação predial é dos melhores, pra não dizer ao contrário. A primeira coletiva do secretário Franck Lima foi para dizer que “ninguém escapa da Covid-19”.

Experiência

Mas Frank Lima é um sindicalista experiente, e não é de hoje que acompanha a política e as gestões que passaram pela prefeitura de Palácio Rio Branco. Sua indicação pode ser um dos acertos de Bocalom.

Transição

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre passa por uma transição. A equipe do atual desembargador Francisco Djalma se prepara para entregar a gestão a desembargadora Valdirene Cordeiro. Tida como muito alinhada, a expectativa é muito grande em torno da sua gestão frente a instituição.

N. Lima

O que o velho N. Lima pensa em gestão do Poder Legislativo para os próximos dois anos? Só o tempo dirá. Linha dura na oposição, aguarda-se como será a relação do vereador com os demais pares, uma vez que ele agora ocupa função em que tem de olhar por todos.

E agora?

Bocalom deu um recado duro à equipe da Associação dos Municípios do Acre (Amac), caso não apresente os resultados esperados, Rio Branco sai do consórcio. Cerca de R$ 1 milhão é repassado por ano para a instituição que muito pouco diz o que faz e para quem faz.

Meu pirão primeiro

O deputado estadual Neném Almeida solicitou ao governo do Estado, por meio de indicação na Assembleia Legislativa, a inclusão da categoria dos bancários entre segmentos prioritários para receber a vacina contra a Covid-19. Já pensou se todos que defendem suas classes pensassem da mesma forma?

Caridade

O secretário Mauro Sérgio vem fazendo ações comunitárias com doação de sacolões para entidades carentes. Faz isso sem alarde, sem fotos, sem aparecer. O gesto tem sido muito bem aceito pelos beneficiados.

Depasa

Depois de vários dias de bem com os noticiários, o Depasa anunciou uma nova suspensão no fornecimento de água, desta vez, atingindo nada mais, nada menos do que 70 bairros. A manutenção é para corrigir vazamento no sistema.

Ela resolve

O que se sabe é que a nova presidente da autarquia, Walesca Dessotti, não brinca em serviço. Em menos de dois meses que assumiu a pasta já conseguiu resolver coisas que há décadas estava encalhada.

Tesoura afiada

E pra fechar: governador Gladson Cameli está com todos os nomes de comissionados que vêm ‘rezando’ em outras cartilhas, aqueles que não vestiram a camisa do governo e só estão lá para receber o salário. Uma coisa é certa: a tesoura está afiada!

Pode dançar

Dia desses um ‘aliado’ de Gladson estava em uma daquelas rodinhas de aspones falando em alto e bom som que seu candidato ao governo seria o senador Sérgio Petecão. O cara se deu mal porque um experiente lambe botas estava ao lado e gravou toda a conversa. Claro que foi correndo mostrar serviço para o chefe. Apoiar Petecão não tem nada demais, se Gladson não tivesse nomeado o bocudo com uma bela CEC.

Lista negra

Gladson anda hoje de braços dados com o prefeito Tião Bocalom, mas não pensem que ele esqueceu os traíras da eleição passada. Tem uma lista negra com nome por nome.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários