PIS/Pasep 2020/2021: como consultar o abono salarial pela Internet

É possível consultar o saldo do abono salarial do PIS/Pasep 2021 pela Internet.

O benefício será pago a partir do dia 19 de janeiro até o dia 17 de março para trabalhadores nascidos entre janeiro e junho, seguindo um calendário mensal.

No ano passado, os pagamentos foram realizados aos contribuintes que nasceram entre julho e dezembro. Todos os beneficiários têm até o dia 30 de junho para sacar o dinheiro, independentemente do mês de nascimento.

Para consultar o saldo do PIS, é preciso ter em mãos o número do Número de Inscrição Social (NIS) ou possuir cadastro no sistema da Caixa Econômica Federal.

Quem tem direito ao abono do PIS/Pasep são os trabalhadores que estão cadastrados no PIS há mais de cinco anos, e que receberam remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base (2019).

O pagamento será feito de acordo com o calendário abaixo:

Calendário de pagamento do abono salarial do PIS 2020/2021

Mês de nascimento Recebem a partir de Data limite para saque Julho 16/07/2020 30/06/2021 Agosto 18/08/2020 30/06/2021 Setembro 15/09/2020 30/06/2021 Outubro 14/10/2020 30/06/2021 Novembro 17/11/2020 30/06/2021 Dezembro 15/12/2020 30/06/2021 Janeiro 19/01/2021 30/06/2021 Fevereiro 19/01/2021 30/06/2021 Março 11/02/2021 30/06/2021 Abril 11/02/2021 30/06/2021 Maio 17/03/2021 30/06/2021 Junho 17/03/2021 30/06/2021

O valor do abono varia de acordo com o tempo de trabalho registrado pelo contribuinte no ano-base.

O cálculo corresponde à quantidade de meses trabalhados naquele ano, e o valor máximo a receber é o mesmo do salário mínimo vigente na data do pagamento, ou seja, R$ 1.100.

Veja o passo a passo de como consultar o abono salarial do PIS 2021 CLICANDO AQUI

