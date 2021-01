PM prende criminosos que mantinham irmãos reféns e recupera caminhonete

Três criminosos foram presos após roubar uma caminhonete e fazer dois irmãos reféns na noite desta terça-feira (26), no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, os irmãos haviam acabado de chegar em casa no bairro São Francisco e retiravam alguns produtos de dentro da caminhonete quando foram abordados por três bandidos que chegaram a pé.

Segundo as vítimas, os meliantes disseram que o carro iria ser levado para a Bolívia aonde tinha que ser trocada por drogas. Uma pessoa que viu a ação criminosa acabou ligando para no Ciosp que acionou as guarnições e avisou sobre o sequestro.

Rapidamente militares do 3º Batalhão realizaram ronda na região e encontraram a caminhonete com 5 pessoas dentro, sendo as duas vítimas e os três meliantes. Foi feita uma abordagem e os PMs conseguiram libertar os irmãos. Na revista pessoal foi encontrado um revólver 38 com 5 munições intactas.

Diante dos fatos, os três bandidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes para a tomada das devidas providências. As vítimas também estiveram na unidade de segurança pública para registrar o Boletim de Ocorrência e restituir o veículo.

