Polícia Militar apreende arma de fogo no sábado, na cidade de Sena Madureira

Policiais do 8° Batalhão de Polícia Militar (8° BPM), localizado no município de Sena Madureira, prenderam um homem de 21 anos e apreenderam um adolescente de 17 anos, que estavam com uma arma de fogo. A ação ocorreu na manhã deste sábado, 23 de janeiro.

Os militares foram informados que dois indivíduos em uma bicicleta estariam armados em via pública. Logo, a guarnição localizou os suspeitos e apreendeu um revólver calibre .22, com nove munições intactas.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.

