Prefeitura de Cruzeiro do Sul recebe EPI’s da Ufac e distribui em postos de saúde

O Prefeito Zequinha Lima e o Vice-Prefeito Henrique Afonso , acompanhados do Secretário Municipal de Saúde Agnaldo Lima, receberam na manhã desta segunda-feira, 18, equipamentos de proteção individual, como protetores faciais, extensores de máscara, e totens de álcool em gel, através de uma parceria com o Projeto Tecnologias Educacionais da Ufac, realizado através de uma emenda da Senadora Mailza Gomes, no valor de R$350 mil para compra da máquina e dos insumos. Inicialmente o material será distribuído nos postos de saúde da zona urbana e rural.

O Projeto Tecnologias Educacionais é coordenado pelo Professor Dr. da Ufac, Tiago Lucena. Segundo ele, a intenção da iniciativa é estender as ações para área da educação.

“Com essa parceria conseguimos produzir esse material com um preço muito inferior ao apresentado no mercado. Mesmo chegando a vacina precisamos manter os cuidados, e esse material protege os profissionais que trabalham com grande número de pessoas. Queremos ir além disso, produzir materiais didáticos diferenciados, com características regionais, que cheguem até as escolas públicas”, explicou.

O secretário de saúde Agnaldo Lima destacou que está sendo realizado um planejamento para estender a quantidade de instituições beneficiadas com os materiais.

“A Secretaria de Saúde Municipal está muito grata por esta doação, e pelo empenho de toda equipe em elaborar esse projeto que se tornou realidade. A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, estará trabalhando cada vez mais próxima da Universidade, com convênios que venham a melhorar a vida de todos”, disse.

Para o vice-prefeito Henrique Afonso é necessário firmar parcerias com a educação para que as ações em todas as esferas ocorram da melhor maneira.

“Ao andar de mãos dadas com a ciência e com pesquisa, o resultado será esse de novas tecnologias e novas soluções para o mundo tão complexo que vivemos. Aqui temos uma demonstração clara, que tendo boas parcerias, em termos de cooperação técnica, vamos responder muitos desafios e problemas que enfrentamos na sociedade”, enfatizou o vice-prefeito Henrique Afonso.

O prefeito Zequinha Lima reiterou a importância da parceria entre as instituições, e destacou que o material está sendo recebido em um momento oportuno, quando os casos de Covid apresentam um aumento.

“Há quase um ano visitei o Professor Doutor Tiago na Ufac, que nos apresentou esses trabalhos, e nós estendemos essa parceria para Senadora Mailza, que abraçou a causa. Com esse material vamos auxiliar nossos profissionais da saúde e a população que procura diariamente os postos de saúde, oferecendo maior proteção contra o vírus. Continuamos nesta parceria com a Ufac e nossa intenção é cada vez mais estreitar os laços”, finalizou o prefeito.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários