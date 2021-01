Prefeitura de Rio Branco prepara plano de ação para conter aumento nos casos de dengue

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Saúde (Semsa), prepara um plano de ação para combater o aumento dos casos de dengue no município, que têm subido por conta das chuvas na região. A ideia é identificar os locais com maior número de focos e intensificar as medidas nessas áreas, sem desprezar as demais.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) dará o apoio necessário no combate, informou o secretário municipal Frank Lima. O gestor disse estar preocupado com a subida no número de casos em plena pandemia de covid-19. Ele lembrou ainda do zika vírus, da chikungunya e de problemas de saúde decorrentes de uma possível enchente do Rio Acre.

O plano será entregue nos próximos dias e poderá contar com ações como fumacê, coleta de entulhos em parceria com a Semsur, aplicação de larvicida em água parada nas residências, entre outras.

“Ainda não podemos considerar um surto, mas se agente não se ajudar aí a coisa pode ficar difícil. Por isso estamos adotando medidas preventivas. Precisamos fazer isso imediatamente para agir no problema”, disse.

Ainda segundo o secretário municipal, o mosquito transmissor da dengue não está nas ruas, mas sim na casa da população. “A Semsa sozinha não dá conta de resolver o problema. Precisamos da colaboração da sociedade para que não deixe água parada. Uma tampinha de garrafa, por exemplo, pode ser foco de criação de dez mosquitos”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários