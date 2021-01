Presente do patrão: Silvio Santos dá R$ 2 milhões a funcionária

Silvio Santos, apresentador e dono do SBT, continua afastado de suas atividades por causa do agravamento da pandemia da covid-19. Ainda assim, ele não deixa de surpreender e, dessa vez, foi positivamente. Ele resolveu presentear a camareira Raimunda Maria com R$ 2 milhões, de acordo com declaração da apresentadora Sonia Abrão, da RedeTV, nesta terça-feira. Será que essa moda pega?

Mas o gesto de carinho com a contratada da emissora não para por aí. Silvio Santos, que completou 90 anos em 2020, ofereceu o melhor plano de saúde para Dona Rai, o mesmo das pessoas que ocupam os cargos da presidência. O plano dá direito até ao uso de helicóptero.

