Presidente do PSL no Acre vai a Jordão para fundar o Partido no município

O Presidente Regional do PSL no Acre, Pedro Valério esteve recentemente no município de Jordão onde manteve contato com várias lideranças políticas locais, buscando a construção de um grupo político identificado com os ideais liberais conservadores do Partido visando sua fundação através da composição de uma Comissão Executiva Municipal Provisória.

As conversas se estenderam por três dias e várias lideranças manifestaram interesse em fazer parte da criação do Partido, tornando-o grande já na sua fundação.

A idéia é juntar um grupo de pessoas independentes, liberais por convicção e que empunhem a bandeira de combate ao isolamento que condena nossas cidades isoladas por via terrestre a ter a maioria de seus habitantes vivendo em extrema pobreza, por absoluta falta de condição produzir e crescer. Esse famigerado isolamento é inimigo capital dos municípios de Jordão, Santa Rosa, Mal. Thaumaturgo e Porto Walter, destacou Pedro Valério.

Vamos construir em Jordão uma candidatura forte para deputado estadual em Jordão que possa dar suporte a uma candidatura de federal e em seguida a de Prefeito, vaticinou.

É uma cidade linda, um povo alegre, ordeiro e batalhador, apesar de todas as mazelas impostas pela falta de informação, corrupção e pelo isolamento do município. É inadmissível ver o jordaniense pagar quase 50 reais por um frango congelado e 9 reais num litro de gasolina no período de seca.

Caso existisse ao menos uma estrada não pavimentada ligando o município à BR-364 proporcionando o tráfego de veículos no período seco, no período invernoso rio substituirá a estrada e os produtos chegarão com mais facilidade e bem mais barato.

O alto custo dos implementos agrícolas, a perseguição dos órgãos ambientais e a falta de mercado consumidor ferem de morte a produção local, finalizou Pedro Valério.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários