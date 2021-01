Quatro idosas morrem de covid-19 no Acre e total de óbitos ultrapassa os 800

Mais quatro notificações de óbitos por covid-19 foram registradas neste domingo (3) no Acre, sendo todas do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes suba para 802 em todo o estado.

Óbitos são:

S. L. S., de 90 anos. Moradora de Rio Branco, a idosa faleceu no dia 21 de novembro de 2020, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac).

Moradora de Rio Branco, M. H. L. C., de 60 anos, deu entrada no dia 29 de dezembro de 2020, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), vindo a óbito dois dias depois, 31.

N. R., de 74 anos. Moradora de Feijó, deu entrada no dia 26 de dezembro de 2020, no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e faleceu neste sábado, dia 2 de janeiro.

O quarto óbito é de O. L. S., de 76 anos. Moradora de Rio Branco, a idosa deu entrada no dia 28 de dezembro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac), e faleceu neste sábado, dia 2 de janeiro.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários