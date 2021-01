Ribamar Trindade consegue vitória no STF e pode assumir cadeira no TCE em breve

O ex-chefe da Casa Civil conseguiu uma grande vitória no STF na noite desta quarta

O ex-chefe da Casa Civil do governo do estado, Ribamar Trindade, conseguiu uma grande vitória no Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira (13).

O ministro Luiz Fux revogou a decisão que impedia sua posse no Tribunal de Contas do Acre (TCE).

A decisão do ministro do STF foi publicada na noite desta quarta.

