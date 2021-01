Rio Acre sobe na capital e está pouco mais de 2 metros da cota de alerta

O nível do Rio Acre na capital subiu mais de um metro nas últimas 24h e de aproxima da cota de alerta, que é de 13,50 metros. Em medição realizada ao meio-dia desta segunda-feira (18), o manancial marcou 11,28 metros. No domingo (17), o nível estava em 10,13 metros.

A forte chuva que caiu sobre várias regiões do Acre nesta segunda poderá fazer com que as águas subam ainda mais nas próximas horas.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informou que para esta terça (19) a previsão é de mais chuvas a qualquer hora do dia.

