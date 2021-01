Rio Branco recebe oficina de interpretação cênica com base em método naturalista

Já estão abertas as inscrições para a oficina “Estudos de Interpretação – Imersão e Expressão”, realizada em Rio Branco pela Cia. Visse e Versa em parceria com a Federação de Teatro do Acre (Fetac).

São 10 vagas gratuitas ofertadas a jovens a partir de 15 anos e adultos que queiram conhecer ou se aprofundar no método naturalista do ator e diretor russo Constantin Stanislavski.

As inscrições vão até esta sexta-feira (30) e devem ser feitas AQUI. O resultado será divulgado no domingo (31) nas redes sociais do grupo, que também vai entrar em contato com os selecionados.

Com carga horária de 30 horas, a oficina acontece entre os dias 1 e 12 de fevereiro, das 15h às 18h, e será mediado pela experiente atriz, figurinista e coreógrafa Claudia Toledo, que já dirigiu diversos projetos pelo Acre.

Serão seis encontros presenciais no Teatro Maués Melo, situado no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, no Manoel Julião, e quatro online. É obrigatória a participação em todos para garantir o certificado.

“A proposta é realizar um trabalho de investigação embasado no método naturalista de Constantin Stanislavsk, com foco nos aspectos físicos, psicológicos e sociais da personagem”, informou a organização da oficina.

Os estudos de observação, interpretação, improvisação e criação acompanharão todo o processo de formação da atividade e possibilitarão aos participantes “uma imersão não somente no conhecimento teórico, mas principalmente na vivência prática, experimental, sensível e estética da preparação do ator”.

A oficina acontece por meio de projeto financiado pela Lei Emergencial Adir Blanc, conduzida em Rio Branco pela Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB).

