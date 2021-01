Secretário de Educação do Acre defende realização do Enem neste fim de semana

Apesar das polêmicas por todo o Brasil sobre a realização das provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) defende a realização das provas neste domingo, dia 17, e também no dia 24, conforme data já pré-estabelecida.

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) chegou a fazer uma consulta e muitos secretários estaduais se mostraram favoráveis ao adiamento das provas. “Mas nós, enquanto Secretaria, defendemos a realização dos exames já no próximo final de semana”, informou o secretário Mauro Sérgio Cruz (SEE).

Segundo ele, faltam poucos dias para a realização das provas e há uma expectativa dos alunos acreanos, que passaram todo o ano de 2020 se preparando para a realização do exame. “Acreditamos que transferir a data, faltando poucos dias, iria causar uma celeuma muito grande entre os alunos”, destacou.

Além disso, o governo do Estado, por meio da SEE, vem se preparando e adotando todas as medidas de higiene e sanitárias necessárias para garantir a segurança tanto dos alunos que irão realizar as provas quanto dos profissionais que irão trabalhar.

“Nossa perspectiva é de manter a segurança dos alunos durante a realização das provas e também dos profissionais que irão trabalhar na aplicação delas. Por isto, nossa posição diante do Consed foi manter a data e as provas”, afirmou.

O secretário Mauro Sérgio Cruz lembrou que no último dia 6 de dezembro foi realizado um processo seletivo de professores e que tudo foi realizado dentro das normas sanitárias exigidas, sem registro de intercorrências.

No Acre, as provas do Enem serão aplicadas em 17 municípios. Uma das medidas adotadas pela SEE para garantir a segurança dos alunos foi aumentar o número de escolas disponíveis para colocar um número menor de candidatos em cada sala.

