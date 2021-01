Secretário de Saúde diz que Acre ganhou 200 mil doses da vacina contra a Covid-19

O secretário de saúde Alysson Bestene concedeu uma entrevista ao ContilNet falando sobre o ano de 2020 e as ações e avanços na saúde do Acre. Ele anunciou que o governo ganhou do Ministério da Saúde cerca de 200 mil doses da vacina contra a Covid-19.

Segundo ele, o Acre já trabalha com o plano de aquisição da vacina, caso o governo federal não cumpra com sua parte no acordo. “Estamos com o plano pronto para buscar as doses da vacina assim que liberadas”, declarou.

Veja alguns tópicos da entrevista

Quantas doses da vacina o Acre já adquiriu?

De início, eram 136 mil doses, mas, conseguimos do Ministério da Saúde 200 mil doses. Nossa intenção é adquirir 700 mil doses do imunizante.

Qual a previsão de chegada da vacina?

A previsão é que ela chegue na segunda quinzena de janeiro.

Quais os locais de armazenamento da vacina?

Já temos 19 câmaras frias da Sesacre, fora as que o governo está disponibilizando com as da Peixes da Amazônia.

Apenas essas câmaras conseguem armazenar o imunizante?

Nós ainda temos as câmaras que estamos adquirindo junto a convênios com o governo federal.

Fale da importância desse armazenamento.

Com Isso, vamos ter uma capacidade mais ampla para atendermos toda a população do Estado do Acre.

Qual a avaliação que o senhor faz do governo nesse ano de 2020?

Apesar de ser um ano de tristeza, de perda de amigos e servidores, a gente considera um ano positivo não só para o governo, mas, em relação aos avanços da saúde.

Cite os principais avanços na saúde.

A gente avançou, construímos mais leitos, contraímos mais hospitais, equipamos e conseguimos dar o apoio diagnóstico. Muitos desses avanços viveram em meio ao caos que o mundo viveu com a pandemia da Covid-19.

Novidades para 2021?

Para o ano que vem temos mais novidades, como aquisição de ambulâncias, tomógrafos e principalmente, reforma de hospitais. Esse é um legado que vamos deixar para a saúde e as pessoas.

